Liefhebbers van 'South Park' opgelet: seizoen 29 vanaf september op Comedy Central

Pak je ritalin en cheesy poofs er maar bij, want vanaf september kijk je naar het gloednieuwe en langverwachte 29e seizoen van 'South Park' op Comedy Central.

De makers, Trey Parker en Matt Stone, zijn terug om de wereld eens flink de spiegel voor te houden.

Al bijna 30 jaar pure chaos

Wat in 1997 begon met de knullige, met de hand uitgeknipte kerstanimatie 'The Spirit of Christmas', groeide uit tot een van de meest iconische satires in de televisiegeschiedenis. Stan, Kyle, Cartman en (als hij het overleeft) Kenny bewijzen al bijna drie decennia dat werkelijk niets of niemand veilig is voor hun vlijmscherpe humor.

Dat de formule na al die jaren nog steeds als een bom inslaat, wordt maar weer eens bevestigd. Zo won de serie al vijf Emmy Awards, met 20 nominaties. Daarnaast schreef 'South Park' recent geschiedenis tijdens de Television Academy Honors 2026, waar het als allereerste animatieserie ooit de prestigieuze prijs voor cultuur- en maatschappijkritiek kreeg. Ook in 2025 was 'South Park' wereldwijd opnieuw de absolute nummer één op kabeltelevisie, met de best bekeken afleveringen in zes jaar tijd.

Seizoen 29 belooft opnieuw een ongefilterde aanval te worden op alles wat speelt binnen de huidige popcultuur en politiek. Mis het niet.