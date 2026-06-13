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'Vroege Vogels' is zondag op de Oostvaardersdijk in Flevoland

zaterdag 13 juni 2026
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

Aalscholvers jagen door het water langs de Oostvaardersdijk in Flevoland. We volgen de dijk langs moerassen, dammen en haventjes, met cetti's zangers, grote zilverreigers en brasems.

In de natte kwelgraslanden zoeken steltlopers als de grutto naar eten, tussen planten die je aan zee zou verwachten. De boommarter in de lepelaarkolonie op de strekdammen van Lelystad zorgde dit jaar voor veel commotie in Beleef de Lente. We ontdekken dat er toch wat jongen groot zijn geworden. En vanuit de kano zien we wat het droogleggen van een moeras in de Oostvaardersplassen heeft opgeleverd; hopelijk vangen we een glimp op van de baardmannen.


'Vroege Vogels', zondag 14 juni om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Vroege Vogels op tv
Zondag 14 juni om 19u15  »
NPO 2
Langs de Oostvaardersdijk jagen aalscholvers op brasems. We zien of lepelaars bij Lelystad jongen hebben grootgebracht en zien de verborgen Cetti's zanger van heel dichtbij.
Zaterdag 20 juni om 08u15  »
NPO 2
Langs de Oostvaardersdijk jagen aalscholvers op brasems. We zien of lepelaars bij Lelystad jongen hebben grootgebracht en zien de verborgen Cetti's zanger van heel dichtbij.
Zondag 21 juni om 19u15  »
NPO 2
Dierenwelzijn, milieu, klimaat en natuur in Nederland staan centraal. Als 'advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu' maakt Vroege Vogels zich al meer dan 40 jaar hard voor een groener Nederland.
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https://www.bnnvara.nl/vroegevogels
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