'Vroege Vogels' is zondag op de Oostvaardersdijk in Flevoland

Aalscholvers jagen door het water langs de Oostvaardersdijk in Flevoland. We volgen de dijk langs moerassen, dammen en haventjes, met cetti's zangers, grote zilverreigers en brasems.

In de natte kwelgraslanden zoeken steltlopers als de grutto naar eten, tussen planten die je aan zee zou verwachten. De boommarter in de lepelaarkolonie op de strekdammen van Lelystad zorgde dit jaar voor veel commotie in Beleef de Lente. We ontdekken dat er toch wat jongen groot zijn geworden. En vanuit de kano zien we wat het droogleggen van een moeras in de Oostvaardersplassen heeft opgeleverd; hopelijk vangen we een glimp op van de baardmannen.

'Vroege Vogels', zondag 14 juni om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.