Dit zie je zondag in 'Mocros'

Foto: © BNNVARA 2026

Souf heeft het vertrouwen van zijn vrienden en dat van Yuki geschaad. Alleen zijn ouders geloven nog in zijn leugens. Terwijl de spanningen binnen de vriendengroep oplopen en alles uit elkaar dreigt te vallen, schuift Souf aan in een talkshow om zijn speelfilm aan te kondigen.

Daar ligt zijn kans om het geld van zijn ouders terug te verdienen, maar alleen als hij zijn rol als voorbeeldig acteur overtuigend blijft spelen. Soufs schuldgevoel groeit en de filmwereld blijkt anders in elkaar te steken dan hij zich had voorgesteld. Live op televisie moet Souf kiezen: de schijn ophouden of de waarheid vertellen.

'Mocros', zondag 14 juni om 21.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.

Mocros op tv Souf moet zijn speelfilm aankondigen in een talkshow, terwijl zijn schuldgevoel groeit en de vriendengroep uit elkaar dreigt te vallen. Hij moet kiezen: blijven liegen of de waarheid vertellen.

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