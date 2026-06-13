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Dit zie je zondag in 'Mocros'

zaterdag 13 juni 2026
Foto: © BNNVARA 2026

Souf heeft het vertrouwen van zijn vrienden en dat van Yuki geschaad. Alleen zijn ouders geloven nog in zijn leugens. Terwijl de spanningen binnen de vriendengroep oplopen en alles uit elkaar dreigt te vallen, schuift Souf aan in een talkshow om zijn speelfilm aan te kondigen.

Daar ligt zijn kans om het geld van zijn ouders terug te verdienen, maar alleen als hij zijn rol als voorbeeldig acteur overtuigend blijft spelen. Soufs schuldgevoel groeit en de filmwereld blijkt anders in elkaar te steken dan hij zich had voorgesteld. Live op televisie moet Souf kiezen: de schijn ophouden of de waarheid vertellen.


'Mocros', zondag 14 juni om 21.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.


Mocros op tv
Zondag 14 juni om 21u50  »
NPO 3
Souf moet zijn speelfilm aankondigen in een talkshow, terwijl zijn schuldgevoel groeit en de vriendengroep uit elkaar dreigt te vallen. Hij moet kiezen: blijven liegen of de waarheid vertellen.
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'De Zonen van Van As' (foto: VTM - Â© DPG Media 2020)

Frakke en zijn ploeg moeten met zwaar materiaal door een maïsveld om een beek te saneren, tot onvrede van de eigenaar. Intussen moet het aquarium van Eddy uit het hoofdkantoor. Bambi en Belinda nemen die taak op zich, maar dat blijkt lastiger dan gedacht.

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