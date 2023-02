Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Maandag 13 februari 2023 - aflevering 7734

Dean en Ziggy proberen te ontsnappen aan de bemoeienissen van Karen. Ondertussen proberen ze ook uit te vissen waarom Karen Brett wandelen stuurde. Ze bedenken een plan om de twee opnieuw samen te brengen. Alf zoekt toenadering tot Ryder, maar hij houdt de boot af. Justin polst bij John naar de problemen van Theo.

Dinsdag 14 februari 2023 - aflevering 7735

Tane is Felicity dankbaar voor haar steun en nodigt haar uit voor het huwelijk van Ari en Mia. Mia heeft een verrassing voor Chloe. Karen verrast Ziggy en Dean met een huisbereide maaltijd, maar zij hebben ook een verrassing voor haar in petto. Mia krijgt een verontrustend telefoontje: Ari werd overgebracht naar het ziekenhuis. Woensdag 15 februari 2023 - aflevering 7736

Nikau, Tane en Mia wachten vol spanning op nieuws over Ari. Chloe is zich intussen nog van geen kwaad bewust. Na onderzoek blijkt dat Ari geopereerd moet worden aan zijn appendix. Tijdens de operatie doet Logan echter een alarmerende ontdekking. Alf excuseert zich bij Ryder. Dean speelt voor Cupido tussen Karen en Brett. Donderdag 16 februari 2023 - aflevering 7737

De romantische interventie van Dean werpt z'n vruchten af: Karen en Brett zijn verliefder dan ooit tevoren. Mia, Tane en Nikau zijn verbijsterd wanneer Ari de risicovolle operatie weigert en zijn lot gewoon wil ondergaan. Vrijdag 17 februari 2023 - aflevering 7738

Tane, Nikau, Chloe en Mia maken zich op om Ari de dag van zijn leven te bezorgen: hij zal eindelijk kunnen trouwen met Mia, de liefde van z'n leven. De dag neemt echter een dramatische wending. Karen heeft nieuws voor Ziggy en Dean.