Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Maandag 2 januari 2023 - aflevering 7705

Terwijl Cash de herdenkingsdienst voor zijn vader bijwoont, bekommeren Jasmine en Tane zich om beurten om Felicity, die ondertussen alle remmen losgooit. Marilyn besluit Summer Bay een tijdje te verlaten om alles op een rijtje te zetten. Ari probeert bij te springen in de fitness, maar zijn poging gaat de mist in. Chloe nodigt Matthew uit voor een etentje bij haar thuis, samen met Mia en Ari. Nikau blijft John negeren.

Dinsdag 3 januari 2023 - aflevering 7706

Irene biedt Mia een luisterend oor aan, maar zij vertelt haar niet de volledige waarheid. Matthew biedt Chloe aan om haar studies bedrijfsmanagement te bekostigen. Mia staat vervolgens voor een dilemma wanneer Choe overweegt om bij haar vader in de stad te gaan wonen. Tane blijft een rots in de branding voor Felicity.

Woensdag 4 januari 2023 - aflevering 7707

Wanneer Chloe zich opmaakt om bij haar vader in te trekken, kan Mia de harde waarheid niet langer voor haar verborgen houden. Chloe is woedend dat haar moeder haar zo lang in het ongewisse heeft gelaten. Ze lucht haar hart bij Bella en Nikau. John probeert de lucht te klaren tussen hem en Nikau, maar krijgt het deksel op de neus. Cash heeft bewijs omtrent de dood van hun vader in handen, maar twijfelt om Felicity hiermee te confronteren.

Donderdag 5 januari 2023 - aflevering 7708

Logan trekt in bij Mackenzie, maar dat is niet naar de zin van Bella. Mackenzie is echter niet bereid om op haar beslissing terug te komen. Het nieuws dat Brody vader geworden is, raakt Ziggy meer dan ze had verwacht. Cash en Felicity hebben een goed gesprek. Nikau excuseert zich bij John voor zijn gedrag.

Vrijdag 6 januari 2023 - aflevering 7709

Chloe geeft haar zegen aan Ari om Mia ten huwelijk te vragen. Hij schakelt vervolgens de hulp in van Tane en Nikau om zijn aanzoek in goede banen te leiden. Logan biecht aan Mackenzie op waarom hij samenwonen dan toch niet ziet zitten. Dean bereikt een mijlpaal in zijn herstelproces. Roo staat voor een belangrijke beslissing: doneert ze haar nier aan Martha of niet?

