Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Maandag 17 april 2023 - aflevering 7209

Lars liegt tegen Véronique en zegt haar dat hij Raven kon geruststellen. Hij wil Raven de waarheid vertellen. Brigitte vreest dat het politieonderzoek kwalijke gevolgen zal hebben voor Lars. Aurélie laat zich overhalen om klacht in te dienen tegen Steven. Raven doet een ontdekking.

Dinsdag 18 april 2023 - aflevering 7210

Jamila heeft een plan om Brahim de loef af te steken en vraagt Jelle om hulp. Ze toont Benny en Samira dat ze de touwtjes strak in handen heeft. Sam lijkt de moed te hebben verloren. Niko probeert Bas te overtuigen om de minnelijke schikking alsnog te aanvaarden. Yoko staat op het punt om Cédric de waarheid op te biechten.

Woensdag 19 april 2023 - aflevering 7211

Vanessa heeft het moeilijk met de bewijsdrang van Mathias en verwijt zichzelf de situatie. Niko ontwijkt Mieke. Zij werkt al haar frustratie uit op Bas. Brahim ontdekt dat Jelle onder één hoedje heeft gespeeld met zijn zus. Louise beseft dat ze ruimte nodig heeft. Aurélie komt met een verrassend voorstel.

Donderdag 20 april 2023 - aflevering 7212

Jamila ontdekt dat Ilja gelogen heeft. Brahim vindt dat Jelle hem nog iets verschuldigd is. Mathias is nog steeds achterdochtig over Lars' aandeel in de dood van Koen. Inspecteur Kennis komt langs op Wolff & Bos om een nieuwe verdachte aan de tand te voelen.

Vrijdag 21 april 2023 - aflevering 7213

Véronique krijgt goede raad van Rudi. Cédric heeft grote plannen, maar die dreigen in het water te vallen. Louise wil Aurélie beschermen tegen haar achtervolger, maar doet dan een onaangename ontdekking. Ook Mieke doet bij haar thuiskomst een minder prettige ontdekking.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

