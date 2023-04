Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Louise voelt zich slecht na de confrontatie met Aurélie. Ilja heeft weer nachtmerries en Karin vreest dat ze over de schreef is gegaan. Lars kijkt uit naar een etentje met Véronique, Mieke doet een onverwachte ontdekking. Er heerst spanning tussen Karin en Alfons. Benny vreest het ergste. Brahim overslaapt zich voor zijn werk, het zelfvertrouwen van Mathias krijgt een boost en Raven denkt dat Lars niet alles vertelt. Hij gaat op onderzoek uit.

Maandag 10 april 2023 - aflevering 7204

Louise voelt zich slecht na het conflict met Aurélie. Wanneer ze er niet in slaagt om haar te bereiken, vreest ze het ergste. Ilja heeft opnieuw last van nachtmerries. Benny blijkt hier deels verantwoordelijk voor te zijn. Karin is bang dat ze over de schreef is gegaan bij Alfons. Mieke maakt zich zorgen over Jan.

Dinsdag 11 april 2023 - aflevering 7205

Louise en Aurélie verzoenen zich, maar Aurélie heeft verrassend nieuws voor haar vriendin. Lars kijkt uit naar zijn etentje met Véronique. Vanessa stelt zich vragen bij de motorrijlessen van Mathias. Hij is echter koppig en beweert dat hij dit voor zichzelf doet. Mieke doet een onverwachte ontdekking.

Woensdag 12 april 2023 - aflevering 7206

Op vraag van Lars zwijgt Mathias over de reddingsactie. Hij vermoedt zo wel dat Lars iets met Koens dood te maken heeft. De spanningen tussen Karin en Alfons ontgaan Benny niet. Wanneer de juwelen van Alfons' overleden echtgenote plots gestolen zijn, vreest hij het ergste. Sam en Mieke broeden op een plan.

Donderdag 13 april 2023 - aflevering 7207

Mathias confronteert Lars met zijn verdenkingen. Hij ontkent echter pertinent dat hij iets met Koens dood te maken heeft. Door het memorabele feestje van Jelle overslaapt Brahim zich voor zijn werk. Samira wil niet dat Benny Karin confronteert met zijn vermoedens. Hij besluit een val voor haar op te zetten en komt tot een verrassende vaststelling.

Vrijdag 14 april 2023 - aflevering 7208

Mathias' zelfvertrouwen krijgt een boost wanneer Yoko hem stoer noemt. Vanessa wil echter vooral dat hij zichzelf is. Jan voelt zich schuldig omwille van zijn blunder en besluit niet naar de modeshow te gaan, tot grote ontgoocheling van Yoko. Raven heeft het gevoel dat Lars hem niet alles vertelt. Wanneer hij een telefoongesprek opvangt, besluit hij op onderzoek te gaan.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

