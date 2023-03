Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Jamila kan een drama vermijden, Vanessa twijfelt over een nieuwe job. Benny probeert de situatie uit te klaren met Samira, Yoko denkt dat Cédric zich voor haar schaamt en Raven stelt zich vragen bij het gedrag van Lars. Niko ontdekt dat Sam zwaar geblesseerd is. Véronique heeft opnieuw een hallucinatie. Alfons start een charmeoffensief. Niko twijfelt over het aanbod dat hij kreeg. Raven confronteert Lars met een leugen.

Maandag 6 maart 2023 - aflevering 7179

Jamila kan maar net op tijd een drama verhinderen. Hanne beseft dat ze Véronique niet alleen kan laten en zegt haar retraite naar Nepal af. De twee hebben een goed gesprek over Lars. Vanessa krijgt een kantoorjob aangeboden, maar ze twijfelt.

Dinsdag 7 maart 2023 - aflevering 7180

Benny probeert de situatie uit te praten met Samira, maar zij wil het er niet meer over hebben. Yoko denkt dat Cédric zich voor haar schaamt. Ze is boos en beslist om alleen naar de drink van Wolff & Bos te gaan. Raven vindt dat Lars zich vreemd gedraagt. Alfons wil niet dat Vanessa van job verandert. Woensdag 8 maart 2023 - aflevering 7181

Raven denkt dat zijn vader opnieuw aan het daten is, maar die ontkent in alle talen. Yoko is er zeker van dat Cédric zich voor haar schaamt. Niko komt te weten dat Sam zwaar gekwetst is en dit mogelijk het einde van haar bokscarrière betekent. Hij gaat haar samen met Mieke opzoeken. Donderdag 9 maart 2023 - aflevering 7182

Niko en Mieke proberen Sam moed in te praten, maar zij blokt hen af. Niko krijgt een opvallende jobaanbieding. Véronique heeft opnieuw een hallucinatie. Tegenover Hanne doet ze alsof alles goed gaat. Alfons probeert Vanessa te manipuleren met een charmeoffensief. Vrijdag 10 maart 2023 - aflevering 7183

Vanessa hakt een knoop door. Niko twijfelt nog over het aanbod dat hij heeft gekregen. Véronique denkt dat Koen nog leeft, maar Lars probeert dat uit haar hoofd te praten. Raven ontdekt dat zijn vader gelogen heeft en confronteert hem ermee. 'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.