Dit schotelt Jeroen Meus je deze week voor

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Indiase gemarineerde kip met saffraanrijst, raita en opgelegde sjalot

Een wonderlijke rijstschotel uit de Indiase keuken met stukjes gemarineerde en gebakken kip, een frisse komkommeryoghurt en opgelegde zure sjalotjes. Een waar feest als je graag wat extra pit in je avondmaal hebt.

Dinsdag: Pavlova met compote van exotisch fruit en verse advocaat

Krokante eilandjes van eiwitschuim met een compote van exotisch fruit, een bolletje lekker vanille-ijs en een flinke schep zelfgemaakte advocaat. Dat klinkt als een topdessert! Woensdag: Risotto met gamba's en courgette

Deze risotto met gamba's en courgette is simpelweg hemels, en bovendien supermakkelijk om te maken. Gewoon eens proberen dus! Donderdag: Lauwe linzensalade met gepocheerd ei

Met een handvol ingrediënten tover je in geen tijd een fantastische vegetarische maaltijdsalade op tafel! In deze overheerlijke lauwe salade spelen linzen, krokant gebakken brood en een gepocheerd eitje de hoofdrol. Vrijdag: Stoofvlees van everzwijn met frietjes en witloofsalade

Om de Ardense gezelligheid nog eens extra in de verf te zetten, maakt Jeroen op de laatste dag van Dagelijkse winterkost een fantastische stoofpot met de diepe smaak van everzwijn en een lokaal biertje. Altijd goed met verse frietjes en een fris witloofslaatje. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.