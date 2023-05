Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Deze goudgele gebakken reepjes op basis van kikkererwten hebben wat weg van beignets. Met een zoetzure chutney van mango, chili en yoghurt maak je een origineel en smakelijk hapje waar je gegarandeerd punten mee zal scoren!



Dinsdag

Op de barbecue is er bij 'Dagelijkse Kost' al heel wat lekkers gepasseerd de voorbije jaren. Deze keer gaat Jeroen de Texaans-Mexicaanse toer op met een sappige, gemarineerde rundsbrochette, overdreven lekkere gevulde aardappelen en een frisse salade met rode boontjes en mais.

Woensdag

Om na het diner nog eens uit te pakken met een indrukwekkend dessertje moet je deze trifle echt eens maken. Jeroen maakt dit typisch Brits laagjesdessert met Belgische aardbeien, vier-vierdencake, luchtig eiwitschuim en een zalige mousse van advocaat.

Donderdag

Deze hartige, gevlochten bladerdeegtaart ziet er niet alleen prachtig uit, ze smaakt ook fantastisch! Hoe kan het ook anders met ingrediënten als witte asperges, twee soorten Belgische ham, parmezaan en ricotta?

Vrijdag

Om de week af te sluiten staat er een schoolvoorbeeld van echte 'Dagelijkse Kost' op het menu. Een stoofpot met een hoop verse groenten, een stukje gebakken vis en een romig sausje met wat graanmosterd. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.