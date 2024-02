Deze Blind Auditions zie je zondag in 'The Voice van Vlaanderen'

De Blind Auditions van dit seizoen 'The Voice van Vlaanderen' gaan verder. ook op zondag wordt een lading talenten losgelaten op de coaches. Draaien ze of draaien ze niet?

Pieter (48, Grembergen) werkt als opvoeder in de bijzondere jeugdzorg. 'Het is de bedoeling om de kinderen structuur bij te brengen, de gewone dingen des levens en vooral de geborgenheid en veiligheid die ze soms niet kennen', vertelt hij. Naast de liefde voor zijn job heeft Pieter een grote passie voor muziek, maar zich inschrijven voor 'The Voice,' dat kwam er nooit van. Tot nu. Hij zet het podium in lichterlaaie met Times Like These van Foo Fighters.

Charlotte (22, Westerlo) keek al elk jaar naar 'The Voice' en beeldde zich dan in om ooit zelf op het podium te staan. 'Nu is het zover, een droom die uitkomt. We geven er een ‘voenk’ op', klinkt het bij de Kempische. Dat doet ze met All I Want van Olivia Rodrigo.

Programmeur Wouter (30, Wetteren) gooide zijn leven tijdens de coronapandemie volledig om. Hij besloot om verpleegkunde te gaan studeren en werd gepassioneerd door zingen. 'Ik had in die periode niks anders te doen. Ik heb een karaoke-app opgezet, heb mij daar volledig op gesmeten en ben er mijn hart aan verloren', vertelt hij. Hij hoopt de coaches te overtuigen met Beggin’ van Måneskin.

Fran (18, Wilsele) heeft al elk seizoen van 'The Voice' gezien en dacht als kind altijd: ooit ga ik meedoen. 'En nu sta ik hier'. Samen met haar zus zingt ze al een paar jaar in een groepje. 'Mijn zus is beginnen zingen en ik deed haar altijd na. Ik begon mee te doen en toen beseften we dat we het nog wel ca va konden', lacht Fran. In 'The Voice' staat Fran alleen op het podium met Butterfly van Lana Del Rey.

Celeste (20, Herenthout) heeft de muzikale genen van haar opa, die componist is. In zijn studio namen ze samen al verschillende nummers op. Wanneer Celeste het podium op wandelt om Before He Cheats van Carrie Underwood te zingen, doet ze meteen een belletje rinkelen bij vijfde coach Laura Tesoro, die voor 'The Voice Comeback Stage' stiekem meevolgt…

De piepjonge Ramy (Nieuwkerke) is 16 jaar jong en staat niet alleen voor het eerst op een podium, hij zingt ook voor het eerst voor een publiek én voor zijn eigen familie. 'Hij heeft zichzelf gewoon ingeschreven, Ramy zit vol verrassingen', klinkt het bij zijn familie. Winnen, een eigen plaat uitbrengen, eigen nummers schrijven en op verschillende podia optreden: het klinkt allemaal geweldig voor Ramy. Zet hij alvast een eerste stapje naar die droom met zijn auditie op July van Noah Cyrus?

'The Voice van Vlaanderen', zondag 18 februari om 19.55 uur bij VTM.