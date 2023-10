De war on drugs woedt genadeloos verder in Peterboswijk

Hoofdinspecteur Yoda trekt naar Peterbos waar de drugshandel al enkele weken aan het exploderen is. Hij observeert de wijk vanuit een gebouw terwijl een politiewagen door de straten rijdt.

Wie gaat lopen, heeft prijs. Het is een tactiek die werkt, zo blijkt al snel. Een jongen zet het op een lopen waarop hoofdinspecteur Yoda meteen reageert. De jongen wordt gevat met 15 gram cannabis en een hele smak geld op zak en is amper dertien jaar oud.

Inspecteurs Marc en Brandon worden opgeroepen voor een winkeldiefstal. Een vrouw is op heterdaad betrapt en dat blijkt niet de eerste keer te zijn. De winkeluitbater is het beu en eist de €1.000 aan gestolen goederen terug. Als de agenten ter plaatse komen en ze de dame confronteren met de feiten, barst ze in tranen uit.

Inspecteurs Jelle en Michelle plannen vandaag een zoveelste actie in samenwerking met het Nabijheidsteam in de wijk Peterbos. Ze willen de bendes zo goed mogelijk in kaart brengen en hen duidelijk maken dan hun handel en wandel niet onbestraft blijft. Maar als de politiewagens opgemerkt worden, ontstaat er zoals verwacht een heus kat-en-muisspel tussen de jongeren en agenten.

De laatste aflevering van 'Niveau 4 Brussel-Zuid', dinsdag 24 oktober om 22.30 uur op Play4 en op GoPlay.