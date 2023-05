De Meilandjes wagen zich opnieuw aan grote verbouwingen in gloednieuw seizoen 'Chateau Meiland'

Stevige verbouwingen, gezellige chaos en de nodige glazen wijn… Het is de perfecte cocktail voor het nieuwe en reeds achtste seizoen van 'Chateau Meiland'.

In het gloednieuwe seizoen steekt de Nederlandse familie opnieuw de handen uit de mouwen en wordt er weer volop geklust en verbouwd.

En hoewel ze nog druk bezig zijn met de verbouwing van hun eigen villa, krijgen ze een gouden tip over een boerenhoeve in het noorden van Nederland. De familie begint al te dromen van een nieuw avontuur om opnieuw een Bed and Breakast uit de grond te stampen. En daarnaast mogen ook de verhuisdozen opnieuw bovengehaald worden, want zowel Maxime als Montana verhuizen naar een nieuw eigen stekje. Ook in dit nieuwe seizoen ontsnappen De Meilandjes dus niet aan de nodige stress en de chaos.

'Chateau Meiland', vanaf zaterdag 20 mei om 20.10 uur op Play4 en op GoPlay.