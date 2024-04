Wat als de overheid altijd meekijkt? '2Doc: Total Trust'

Wat als de overheid je 24/7 in de gaten houdt? In het huidige China is dit de realiteit van burgers die zich kritisch uitspreken over de overheid.

De documentaire Total Trust geeft een indringend beeld van hoe een totale surveillance-staat met behulp van nieuwste technologie burgers onderdrukt. De Chinees-Amerikaanse filmmaakster Jialing Zhang vertelt de verhalen van drie dappere vrouwen die ondanks repressie strijden voor vrijheid en gerechtigheid, voor zichzelf en voor hun familie. Een verontrustend beeld van het hedendaagse China, maar ook in Europa staat de privacy onder druk.

China kampt met een haperende economie en het aantal sociale problemen neemt toe. Geen wonder dat dat onder Chinese burgers tot verontwaardiging leidt en soms zelfs tot politiek activisme. Daar wil het Chinese bewind niets van weten. Het doet er alles aan om potentieel verzet de kop in te drukken. Het belangrijkste wapen hiervoor is een geavanceerd digitaal systeem, waarmee de overheid haar burgers dag en nacht kan volgen en controleren. Gedrag wordt gekoppeld aan een ‘slim’ puntensysteem waarmee de Chinese overheid hoopt te kunnen voorspellen waar en wanneer haar burgers zich gaan roeren.

Deze ‘Big Brother’ is continu aanwezig in de levens van de drie gezinnen van advocaten en journalisten die in deze documentaire strijden voor hun vrijheid. In de camera’s die voor hun woningen geplaatst, de ‘behulpzame’ buren die naar binnen gluren en de anonieme politieteams die voor hun deur posten. Zhang laat vanuit de eerste hand zien wat het betekent om een machtige overheid tegen je te hebben die tot het uiterste gaat om je te controleren. Wanneer vervolgens de coronapandemie uitbreekt, geeft dat de gelegenheid om nog een stap verder te gaan.

Deze dystopische documentaire laat zien hoe deze digitale surveillance er anno nu in de praktijk uitziet. De film roept vragen op over de gevaren van nieuwe technologieën, als op AI-gebaseerde opsporing en surveillance. Want als dit het heden is, hoe ziet onze toekomst er dan uit?

'Total Trust' is een coproductie van Filmtank GmbH en Witfilm.

'Total Trust' is op donderdag 25 april 2024 om 22.20 uur te zien bij de NTR op NPO 2.