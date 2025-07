Vakbond uit ongenoegen over ontslag talkshowhost VS: 'Vorm van omkoping'

In de VS blijft het ontslag van Stephen Colbert bij CBS voor heel wat reacties zorgen. Omroep CBS kondigde deze week aan dat 'The Late Show With Stephen Colbert' in 2026 stopt.

Fans lieten al eerder van zich horen en zijn het niet eens met de beslissing van CBS om in 2026 te stoppen met 'The Late Show'. Hoewel de omroep het een 'uitsluitend financiële beslissing' noemt denken velen daar anders over. Nu ook een belangrijke vakbond. Writers Guild of America vraagt een onderzoek naar de ware toedracht achter het stopzetten van de talkshow.

'Annuleringen horen erbij, maar een bedrijf dat een programma te kwader trouw beëindigt om expliciete of impliciete politieke druk, is gevaarlijk en onaanvaardbaar in een democratische samenleving', stelt de vakbond. (citaat HLN). Verder uit de vakbond de al eerder benoemde zorgen over de 'meedogenloze aanvallen op de persvrijheid door president Trump'. De president heeft naast CBS ook met concurrent ABC een rechtszaak lopen. Ook andere mediabedrijven heeft hij in het vizier.

Stephen Colbert was altijd al kritisch voor Donald Trump. Kort voor de aankondiging van CBS om te stoppen met de show had Colbert nog kritiek geuit op de schikking van 16 miljoen dollar die Paramount, het moederbedrijf vn CBS, had getroffen met Trump in een zaak rond een interview met voormalig presidentskandidate Kamala Harris. Dat was volgens hem gemanipuleerd.