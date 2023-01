Tweeluik 'Jamie vs Britney: The Father Daughter Trials' op TLC

Eind 2021 kondigt de wereldberoemde popster Britney Spears aan dat zij na dertien jaar eindelijk is ontsnapt aan het curatorschap van haar vader Jamie Spears.

Nu laat Britney weten een aanklacht in te willen dienen tegen haar vader voor financiële corruptie en misbruik van zijn recht als haar curator.

In de tweedelige docuserie 'Jamie vs Britney: The Father Daughter Trials' wordt er dieper ingegaan op de échte waarheid achter alle krantenkoppen, beschuldigingen en alles wat zich afspeelt in deze publieke familieruzie. Door een enorm archief aan media-interviews, beeldmateriaal, social media posts en juridische getuigenissen grondig te analyseren, brengt deze docuserie hopelijk beter in kaart wat zich nou precies allemaal heeft afgespeeld.

'Jamie vs Britney: The Father Daughter Trials', zondag 22 januari om 21.00 uur op TLC.