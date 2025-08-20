'Truck Dynasty' nieuw te zien op Discovery

Deze titels kan je zien op VTM 2 en VTM GO
woensdag 20 augustus 2025
Foto: © Discovery Benelux 2025

Wie een custom made terreinwagen wil die groter, stoerder en luidruchtiger is dan welke truck dan ook, kan niet om het bedrijf Apocalypse Manufacturing heen. Het bedrijf, dat veel beroemdheden als klant heeft, wordt gerund door Joe en Ashley Ghattas samen met een hele hoop familieleden die allemaal hun sporen verdiend hebben in de autobusiness.

Joe is de creatieve oprichter die van elke truck een meesterwerk weet te maken, Ashley de gestructureerde manager die zorgt dat alle projecten op tijd af komen. Want met 82 medewerkers en de bouw van 25 wagens per week (!) is planning minstens zo belangrijk als het creatieve deel. Zeker met een aantal enthousiaste verkopers zoals Ashleys broers en vader die soms beloftes aan klanten doen die niet altijd passen.


Zo belooft broer Jerry in de eerste aflevering van 'Truck Dynasty' aan ‘celebrity chef’ Guy Fieri dat ze wel even zijn truck kunnen pimpen. Terwijl Joe net druk bezig is met een andere grote klus voor Nick ‘the wrangler’ Bishop, een slangenexpert en Youtube-ster met 2 miljoen volgers. Die wil een truck waarmee hij wekenlang op avontuur kan in de wildernis. Kunnen ze het allemaal zo managen dat alle beroemdheden – en andere klanten – op tijd hun auto krijgen?

'Truck Dynasty', vanaf donderdag 21 augustus om 21.30 uur op Discovery.


