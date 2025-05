'The Fall of Diddy' nieuw te zien op TLC

Foto: © HBO Max 2025

In de vierdelige docuserie 'The Fall of Diddy' doen meer dan 30 betrokkenen een onthullend boekje open over Combs vermeende gewelddadige en seksueel overschrijdende gedrag, waaronder de verkrachting van meerdere vrouwen en het geweld tegen Cassie Ventura.