'Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood' zondag nieuw op TLC

De controversiŽle verkoop van Taylor Swifts masteropnames leidde tot een publieke ruzie die zowel fans als beroemdheden verdeelde. Werd muzieksensatie Swift verraden door haar voormalige platenlabel omdat ze haar vooraf niet hadden ingelicht over de verkoop aan muziekproducent Scooter Braun?

De man die ze nota bene verafschuwde! Of begon ze onterecht een hetze tegen Braun die in de ogen van anderen gewoon legaal deze muziek had aangeschaft? Het boeiende tweeluik 'Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood' bekijkt beide kanten van de zaak en laat betrokkenen van beide kampen aan het woord.

In de eerste aflevering schetsen mensen die Swift goed kennen het beeld van haar als feministisch icoon: een getalenteerde muzikant die keer op keer werd verraden en onderdrukt door machtige mannen, maar ondanks de misogynie van de pers en de muziekindustrie opkwam voor kunst en rechtvaardigheid. In deel twee wordt ze door insiders van de muziekindustrie juist neergezet als een manipulatieve zakenvrouw die de feiten van een deal die haar niet beviel heeft verdraaid en haar enorme fanbase heeft ingezet tegen Braun en zijn familie. Twee meeslepende en tegengestelde afleveringen dagen de kijker uit om te bepalen: wie had gelijk, wie zat fout?

'Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood', vanaf zondag 2 februari om 21.00 uur op TLC.