Spaanse Original Serie 'Reina Roja' is vanaf 29 februari 2024 te zien op Prime Video

Prime Video kondigde 'Reina Roja', de nieuwste Spaanse Original, aan die op 29 februari 2024 wereldwijd in meer dan 240 landen en gebieden exclusief op Prime Video is te zien.

In de zeven afleveringen tellende verfilming van het eerste boek van Juan Gómez-Jurado's hit-trilogie ('Reina Roja', Loba Negro, Rey Blanco) spelen Vicky Luengo (Antidisturbios, Historias para no dormir) en Hovik Keuchkerian (La Casa de Papel, Antidisturbios) de hoofdrollen. Koldo Serra (No Traces, La Casa de Papel) is de regisseur, samen met Julian de Tavira (Hernán), die verantwoordelijk is geweest voor aflevering 4 en 6.

De cast wordt gecompleteerd door Andrea Trepat (Mar de plástico, El club de los incomprendidos), Celia Freijeiro (Amor de madre, Vida perfecta), Nacho Fresneda (El Ministerio del Tiempo, Hospital Central), Vicenta N’Dongo (Días mejores, En la ciudad), Karmele Larrinaga (Go!azen, Ane), Pere Brasó (70Binladens, Los últimos días), Fernando Guallar (Luis Miguel: La serie, Tras la pared), Eduardo Noriega (Inés del alma mía, Hache), Alex Brendemühl (El creyente, El sueño de Gabrielle), Urko Olazábal (Maixabel, Mithyabadi), Emma Suárez (Intimidad, La consagración de la primavera) en Selam Ortega (Madres, Reinas sin reino).

Met een IQ van 242 is Antonia Scott officieel de slimste persoon op aarde. Haar intelligentie maakte haar de 'Red Queen' van een geheim en experimenteel politieproject, maar wat een gave leek, werd een vloek waardoor ze alles kwijtraakte. Wanneer de zoon van een machtige zakenman op gruwelijke wijze is vermoord en de dochter van de rijkste man van Spanje wordt ontvoerd, wordt de organisatie van de Red Queen in gang gezet. Om Antonia te reactiveren wendt Mentor, Antonia's voormalige baas, zich tot Jon Gutiérrez, een heetgebakerde Baskische agent die op het punt staat uit het korps te worden gezet. Het kat-en-muisspel waar Jon en Antonia tijdens het onderzoek in verstrikt raken, helpt hen te ontdekken dat ze elkaar bijna net zoveel bewonderen en aanvullen als dat ze zich aan elkaar ergeren. 'Reina Roja' is een beklemmende thriller die zich afspeelt in Madrid, een stad die een centrale rol speelt in het verhaal, en combineert de urgentie en actie van het onderzoek met de pittige en humoristische dynamiek tussen de twee hoofdpersonen.

'Reina Roja' is een productie van Dopamine en Focus met Amaya Muruzábal als showrunner en uitvoerend producent. Het scenario is geschreven door Salvador Perpiñá en Muruzábal.