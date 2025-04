'Secrets of the Penguins' vanaf vrijdag nieuw op National Geographic

Onder leiding van niemand minder dan National Geographic Explorer en Emmy- en BAFTA Award-winnende filmmaker Bertie Gregory neemt de serie 'Secrets of the Penguins' je mee in de verborgen wereld van pingu´ns.

De serie onthult hun meest intieme, moedige en hartverwarmende momenten. Deze driedelige serie is ingesproken door Blake Lively ('Another Simple Favor', 'It Ends With Us'). 'Secrets of the Penguins' is onderdeel van de National Geographic’s Earth Month, die kijkers inspireert de schoonheid van de natuur te waarderen met indrukwekkende documentaires.

Ontdek de geheimen van pinguïns

Op World Penguin Day nemen Bertie Gregory en Pablo 'Popi' Borboroglu, marinebioloog en oprichter van de Global Penguin Society, de kijker mee in de nieuwe National Geographic-serie 'Secrets of the Penguins'. Deze serie neemt je mee naar de verste uithoeken van de wereld, van Antarctica tot de Galapagos eilanden. Met baanbrekende technologie worden zeldzame momenten vastgelegd, waaronder nieuwe inzichten in het gedrag en de evolutie van verschillende pinguïnsoorten. Zo zien we keizerpinguïnkoppels die sneeuwballen gebruiken om te oefenen hoe ze foutloos hun eieren overdragen en documenteert de serie uniek beeldmateriaal van de 'Rockaroni' kuikens, een zeldzame combinatie van rockhopper- en macaronipinguïns.

Bekijk de première van 'Secrets of the Penguins' op 'World Penguin Day' op 25 april vanaf 21.30 uur of stream de de docu-serie op Disney+.