Schokkende misdaden, bizarre arrestaties en onopgeloste zaken bij Crime+Investigation in maart

In maart keert 'My Strange Arrest' terug met verhalen van mensen die bizarre misdaden pleegden, waarbij verdachten, agenten en ooggetuigen hun ervaringen delen. Te zien vanaf 3 maart op elke doordeweekse avond om 23.00 uur.

Vanaf 9 maart duikt journalist Marcel Theroux in de schokkende wereld van ‘The Eunuch Maker’, de man die illegale castraties uitvoerde en live streamde. Hij onderzoekt de drijfveren achter deze praktijken en waarom sommige mensen hier vrijwillig voor kiezen. Deze tweedelige documentaire is op zondag 9 en 16 maart om 22.00 uur te zien.

In het nieuwe seizoen van 'Cops Gone Bad' onderzoekt Will Mellor de misdaden van politieagenten. Hij bezoekt de locaties, spreekt met journalisten en ex-rechercheurs, en ontrafelt hoe deze agenten hun macht misbruikten. Vanaf 23 maart elke zondag om 22.00 uur te zien. Tot slot onthult 'Cold Case Files: Murder In Bayou' moorden in de moerassen van het Amerikaanse zuiden. Hier wordt door de rechercheurs bewezen dat geen enkele zonde voor altijd geheim blijft. Vanaf 27 maart elke donderdag om 22.00 uur te zien op Crime+Investigation.

'My Strange Arrest'

Vanaf 3 maart elke doordeweekse avond om 23.00 uur

'My Strange Arrest' keert terug met een nieuwe, meeslepende serie waarin mensen aan het woord komen die naar verluidt enkele van de meest bizarre misdaden ooit hebben gepleegd.

Met verhalen uit de eerste hand van de verdachten, de arresterende agenten en ooggetuigen, worden deze ongelooflijke gebeurtenissen tot leven gebracht. Dit zijn verhalen die je niet loslaten.

'The Eunuch Maker'

Op zondag 9 en 16 maart om 22.00 uur

In 2022 kwam aan het licht dat een groep mannen castraties uitvoerde en deze live streamde voor betalende klanten. De man die de leiding had, genaamd de 'The Eunuch Maker', werd beschuldigd van het aansturen van een netwerk dat genitaliën verwijderde en lichaamsdelen verkocht. Naar verluidt verdiende hij hiermee honderdduizenden ponden.

In deze documentaire duikt journalist Marcel Theroux in de duistere en verontrustende wereld van 'The Eunuch Maker’. Met exclusieve toegang tot mannen die deze ingreep ondergingen en tot sleutelpersonen binnen de groep, vertelt hij een verhaal over seks, genderidentiteit, manipulatie, persoonlijke vrijheid en toestemming. Tijdens zijn onderzoek probeert Theroux een aantal belangrijke vragen te beantwoorden: Wie is ‘The Eunuch Maker‘?

Wat dreef hem om deze praktijken uit te voeren? En waarom bestaat er wereldwijd een gemeenschap van mensen die vrijwillig naar castratie zoeken?

'Cops Gone Bad with Will Mellor'

Vanaf 23 maart elke zondag om 22.00 uur

Deze nieuwe serie van 'Cops Gone Bad' onderzoekt het ultieme verraad van vertrouwen: wanneer politieagenten hun plicht verzaken en gruwelijke misdaden begaan. De Britse acteur en presentator Will Mellor duikt in zeven geruchtmakende zaken uit het VK, de VS en Australië, om te ontdekken hoe deze ooit vertrouwde leden van de gemeenschap hun positie misbruikten

en degene schaadden die ze hadden gezworen te beschermen.

Will reist naar de locatie van de misdaden en spreekt met lokale journalisten die de zaken van dichtbij hebben gevolgd. Hij wordt bijgestaan door gepensioneerde Metropolitan Police rechercheurs Fiona Mallon en Howard Groves, om de complexe onderzoeken te ontrafelen die deze corrupte agenten uiteindelijk voor het gerecht brachten. Psycholoog Serena Simmons geeft haar inzicht in de criminele geest om uit te leggen hoe een ooit vertrouwde beschermer kan veranderen in een gevaarlijk roofdier. 'Cops Gone Bad with Will Mellor' onthult hoe politieagenten aan de verkeerde kant van de wet kunnen belanden, hun macht misbruiken en afschuwelijke misdaden plegen.

'Cold Case Files: Murder In Bayou'

Vanaf 27 maart elke donderdag om 22.00 uur

De moerassen van het Amerikaanse zuiden zijn plekken waar zonden lijken te verdwijnen. De hitte, insecten en de vele slangen en alligators maken het moeras de laatste plek waar iemand - inclusief de politie - naar iets zou willen zoeken. Dat maakt het moeras een perfecte plek om weg te komen met moord.

In deze nieuwe serie, verteld door acteur Keith David ('Mufasa: The Lion King', 'Armageddon'), komen verhalen aan bod die het moeras voor altijd dreigde op te slokken, maar die door rechercheurs naar boven zijn gehaald. Onderzoekers, familie en vrienden weten dat geen enkele zonde voor altijd geheim blijft, hoe diep hij ook begraven ligt.

