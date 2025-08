'Polyfamily' nieuw te zien op TLC

'Polyfamily' vertelt het verhaal van twee gezinnen die samen lief, leed én het bed delen. Het gaat om Alysia en Tyler die samen getrouwd zijn en inmiddels al vier jaar samenwonen met een ander getrouwd stel: Taya en Sean.

Alysia en Tyler hadden al twee kinderen voordat ze aan dit meervoudige liefdesavontuur begonnen en sindsdien hebben zowel Taya als Alysia nog een kind gekregen. De vrouwen hebben elk hun eigen bed waar om de nacht Tyler of Sean bij inkruipt. Zo verdelen ze hun liefde volgens een strak schema waar iedereen happy mee is en waar de kans op jaloezie het kleinst is – al valt het niet mee om de afgunst helemaal te vermijden. Om die reden willen ze ook niet weten wie de vader is van het vijfde kind dat op komst is. Maar kunnen ze dit echt verborgen houden?

En wat betekent het als de naam van de daadwerkelijke vader toch uitkomt? Ondertussen zijn er nog de nodige spanningen met ouders en overige familieleden die niet enthousiast zijn over deze vorm van samenleven. De vier doen er alles aan om ‘the quad’ bij elkaar te houden, maar een nieuwe romantische verleiding stelt de kracht van het gezin danig op de proef.

'Polyfamily', vanaf donderdag 7 augustus om 21.30 uur op TLC.