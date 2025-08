'Paranormal Lockdown with Nick Groff' vanaf zondag op Discovery

Paranormale onderzoekers Nick Groff en Katrina Weidman nemen weer een kijkje in enkele van griezeligste spookhuizen van Amerika. Om te achterhalen welke geesten er precies rondwaren, laten ze zich maar liefst 72 uur opsluiten.

Bewapend met speciale opnameapparatuur proberen ze contact te maken met de overledenen om zo te kijken waarom deze nog steeds zoveel onrust veroorzaken. Zoals in het landhuis Oliver Estate in Massachusetts waar nog altijd veel griezelige activiteiten plaatsvinden. Het huis werd in 1769 gebouwd op een plek waar tot die tijd veel native americans leefden. Die stierven echter massaal aan ziekten die waren meegebracht door de eerste generatie kolonisten.

Zijn het deze overledenen die nu voor de onrust zorgen? Of zijn het de drie kinderen uit een gezin die er in de 19e eeuw om het leven kwamen? Het huis is inmiddels eigendom van de staat en open voor het publiek. Maar eerst wil men weten of er echt gevaarlijke geesten wonen. Een mooie klus voor Nick en Katrina. Wat komen zij tegen tijdens hun verblijf?

'Paranormal Lockdown with Nick Groff', vanaf zondag 3 augustus om 22.30 uur op Discovery.