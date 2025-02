Oscarnominatie voor National Geographic documentaire 'Sugarcane'

Naar aanleiding van de recent aangekondigde Oscarnominatie voor de indrukwekkende National Geographic documentaire 'Sugarcane', kondigt de zender een extra uitzending aan.

Deze aangrijpende documentaire ging vorig jaar in première tijdens IDFA en op National Geographic in Nederland. Om het publiek opnieuw de kans te geven zich te verdiepen in de aangrijpende geschiedenis van de inheemse bevolking in Canada – en om de welverdiende nominatie extra in de schijnwerpers te zetten – wordt 'Sugarcane' nogmaals uitgezonden.

'Sugarcane'

In 'Sugarcane' duiken Julian Brave NoiseCat en Emily Kassie in het onderzoek naar misbruik en sterfgevallen op een voormalig Indiaanse residentiële school in Canada. Wat begint als een journalistieke documentaire, wordt een persoonlijke ontdekkingsreis wanneer NoiseCat zijn eigen familiegeschiedenis met deze tragedie verweven ziet. De documentaire laat met persoonlijke verhalen en indrukwekkende beelden zien hoe een gemeenschap omgaat met haar verleden, met zowel pijn als veerkracht

Met exclusieve toegang tot het onderzoek en intieme getuigenissen van overlevenden biedt 'Sugarcane' een onthullende blik op een verborgen hoofdstuk uit de geschiedenis. De documentaire verweeft diep persoonlijk en journalistiek onderzoek met indrukwekkende beelden, waardoor het verhaal op ongekende wijze tot leven komt.

Kijk 'Sugarcane' zondag 2 maart om 18.00 uur op National Geographic of stream de documentaire op Disney+.