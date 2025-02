Nu definitief? Populaire soap 'Neighbours' opnieuw stopgezet!

Het doek lijkt nu definitief te vallen voor de populaire Australische soap 'Neighbours'. Twee jaar na het stopzetten en de doorstart komt nu de aankondiging dat ook de redder van de soap zich terugtrekt. De laatste afleveringen komen eind december op het scherm.

Opnieuw dus donkere wolken over Ramsay Street, de bekende soapstraat in Australië. Streamingsdienst Amazon heeft aangekondigd om het huidige contract niet meer te verlengen. De laatste aflevering komen eind december 2025 op tv. Zo lijkt er een definitief einde te komen aan 40 jaar 'Neighbours'.

In 2022 werd de soap al stopgezet nadat de Australische zender Eleven zich terugtrok. 'Neighbours' kreeg zelf een spetterende finale met de comeback van heel wat sterren van weleer. Enige tijd later maakte Amazon MGM Studio's bekend dat ze verder wou met de reeks. In 2023 maakte 'Neighbours' een doorstart. Het voorbije jaar leek het allemaal niet meer zo goed te lopen. Fans kregen een onverwachte winterstop en voelden al dat er iets op til was. Dat blijkt nu ook terecht. Over enkele maanden stoppen de opnames. De laatste afleveringen komen eind december op het scherm.