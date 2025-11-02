November op Nickelodeon: van nieuwe afleveringen tot superheldenactie

Nickelodeon presenteert in november een afwisselende programmering vol humor, actie en avontuur voor de jeugd. Met een gloednieuw seizoen van 'Wylde Pak', nieuwe afleveringen van 'The Thundermans: Undercover' én een speciale Superhelden Stunt, is er elke dag iets te beleven.

Kijkers kunnen zich verheugen op knotsgekke situaties, spannende missies en herkenbare momenten die jong en oud aanspreken.

Superhelden Stunt

Van maandag 3 t/m vrijdag 14 november om 18.30 uur

Bereid je voor op een explosieve dosis actie met Nickelodeon's populairste superheldenseries. In deze Superhelden Stunt kijk je naar herhalingen van 'The Thundermans: Undercover', 'Henry Danger' en 'Danger Force' – drie series vol humor, superkrachten en spannende avonturen. Van geheime missies tot het redden van Swellview: deze helden zorgen voor non-stop entertainment.

'The Thundermans: Undercover' – nieuwe afleveringen

Op zaterdag 8, 15 en 22 november om 12.00 uur en 18.00 uur

In het tweede seizoen krijgen Phoebe en Max een nieuwe geheime missie aan de kust. Vanuit hun hightechbasis in Duisterdorp proberen ze hun identiteit verborgen te houden terwijl ze een nieuwe dreiging aanpakken. Ook hun jongere zus Chloe speelt een grotere rol: ze ontwikkelt haar superkrachten en raakt betrokken bij de strijd tegen de superschurk Mastermind.

'Wylde Pak' – Seizoen 2

Van maandag 24 november t/m vrijdag 5 december om 17.30 uur

Jack en Lily belanden opnieuw in een reeks chaotische en komische avonturen. Van een watercrisis in de trimsalon, een verdacht theaterkamp tot een bizarre Halloween – niets verloopt zoals gepland. Zelfs hun grootmoeder zorgt voor opschudding wanneer ze het internet ontdekt. Het seizoen zit vol energie, humor en warme familiebanden.