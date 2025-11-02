November op Nickelodeon: van nieuwe afleveringen tot superheldenactie

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 2 november 2025

Nickelodeon presenteert in november een afwisselende programmering vol humor, actie en avontuur voor de jeugd. Met een gloednieuw seizoen van 'Wylde Pak', nieuwe afleveringen van 'The Thundermans: Undercover' én een speciale Superhelden Stunt, is er elke dag iets te beleven.

Kijkers kunnen zich verheugen op knotsgekke situaties, spannende missies en herkenbare momenten die jong en oud aanspreken.


Superhelden Stunt
Van maandag 3 t/m vrijdag 14 november om 18.30 uur

Bereid je voor op een explosieve dosis actie met Nickelodeon's populairste superheldenseries. In deze Superhelden Stunt kijk je naar herhalingen van 'The Thundermans: Undercover', 'Henry Danger' en 'Danger Force' – drie series vol humor, superkrachten en spannende avonturen. Van geheime missies tot het redden van Swellview: deze helden zorgen voor non-stop entertainment.

'The Thundermans: Undercover' – nieuwe afleveringen
Op zaterdag 8, 15 en 22 november om 12.00 uur en 18.00 uur

In het tweede seizoen krijgen Phoebe en Max een nieuwe geheime missie aan de kust. Vanuit hun hightechbasis in Duisterdorp proberen ze hun identiteit verborgen te houden terwijl ze een nieuwe dreiging aanpakken. Ook hun jongere zus Chloe speelt een grotere rol: ze ontwikkelt haar superkrachten en raakt betrokken bij de strijd tegen de superschurk Mastermind.

'Wylde Pak' – Seizoen 2
Van maandag 24 november t/m vrijdag 5 december om 17.30 uur

Jack en Lily belanden opnieuw in een reeks chaotische en komische avonturen. Van een watercrisis in de trimsalon, een verdacht theaterkamp tot een bizarre Halloween – niets verloopt zoals gepland. Zelfs hun grootmoeder zorgt voor opschudding wanneer ze het internet ontdekt. Het seizoen zit vol energie, humor en warme familiebanden.


Persbericht Nickelodeon
Na een vijftien maanden durende, slopende gevechtsmissie in Irak keert de veelvuldig gedecoreerde soldaat Adam Schumann terug naar zijn gezin in Kansas. Hij probeert de draad van het normale leven weer op te pikken, maar wordt achtervolgd door traumatische oorlogsherinneringen en lijdt aan een ernstige vorm van 'survivor's guilt'.

'Thank You for Your Service', film uit 2017 met oa. Haley Bennett, om 20.35 uur op Play Actie.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 17:10
    First dates
    06:00
    In bed met Olly
  • 17:20
    The Wonders Of Europe
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 17:50
    Grizzy & the Lemmings
    05:15
    Geen uitzending
  • 17:25
    De Wereld van Plopsa
    01:00
    Geen uitzending
  • 17:25
    House for Sale
    02:15
    Geen uitzending
  • 17:40
    House
    01:05
    Accused
  • 17:35
    'Allo 'Allo!
  • 17:35
    My Santa
    01:40
    Joe
  • 17:40
    SOS Piet
    01:20
    Walker, Texas Ranger
  • 17:20
    De Slimste Mens Ter Wereld
    01:35
    De Tafel van de Week
  • 17:50
    Criminal Minds
    01:20
    Rescue: HI-Surf
  • 17:45
    Brooklyn Nine-Nine
    01:20
    Les Sentinelles
  • 17:15
    Komen eten
    01:35
    Botched
  • 17:10
    Cold Justice
    01:50
    Geen uitzending
  • 17:24
    Z-Weekoverzicht
    08:00
    De Tafel van Athumi
  • 17:44
    Publireportage
    05:55
    Sixties To Six
  • 17:25
    Wild van Wild
    01:10
    Chris Cooks Cymru
  • 17:00
    Murdoch Mysteries
    01:30
    Darby and Joan
  • 17:15
    Station 19
    01:35
    Grey's Anatomy
  • 17:20
    NOS Sport: Schaatsen
    01:35
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 17:40
    VPRO Boeken
    01:15
    Nieuwsuur
  • 17:40
    Topdoks
    01:25
    NOS Studio Sport Voetbal