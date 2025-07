Nieuwe serie 'Virgins' bij TLC

Boven de dertig en nog steeds maagd. Dat zorgt doorgaans voor verbaasde en meewarige reacties. De personen in de nieuwe serie 'Virgins' kunnen erover meepraten.

Zij zijn al hun hele leven maagd en hebben soms nog niet eens gezoend. Zoals de 34-jarige Alex die nog bij zijn ouders woont en dat als een van de redenen opgeeft waarom hij nooit iemand meeneemt naar huis. Maar ook negatieve ervaringen in zijn jeugd hebben zijn zelfvertrouwen geen goed gedaan.

De 37-jarige Sonali werd heel beschermd opgevoed door haar Indiase ouders en mocht nooit op date. Zelf is ze daardoor ook erg voorzichtig om zich open te stellen, al zou ze wel graag iemand ontmoeten die seks, net als zij, als iets heiligs ziet. Ook Deanne is erg terughoudend in het daten met andere mannen. Aan aandacht heeft de aantrekkelijke 35-jarige geen gebrek, maar ze geeft toe dat ze mogelijk té kieskeurig is. Ze is bang dat ze hierdoor weleens haar hele leven maagd zal blijven.

De 42-jarige Rhasha kan niet wachten om ontmaagd te worden en zet haar social media-kanaal inmiddels in om de ware te vinden – al wil zij ook wel echt een speciaal iemand. Ook bezoekt ze een sekstherapeut aan wie ze haar wilde fantasieën onthult. Vinden deze late liefdeszoekers eindelijk hun droompartner?

'Virgins', vanaf donderdag 3 juli om 20.30 uur bij TLC.