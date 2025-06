Nieuwe serie 'Quarter Ton Teen' op TLC

Ook tieners krijgen steeds vaker te maken met ernstig overgewicht. Voor hen is dat extra zorgelijk, omdat ze nog meer dan volwassenen te maken krijgen met oordelen, pestgedrag en uitsluiting.

Daarnaast is hun toekomst ook kwetsbaarder. Want als je al op je 16e meer dan 200 kilo weegt, hoe zal dat dan de rest van je leven gaan? Amber is zo’n tienermeisje dat kampt met ernstig overgewicht. Haar bijzondere verhaal staat centraal in de eerste aflevering van de nieuwe serie Quarter Ton Teen die tieners volgt met ernstige vormen van obesitas. Voor Amber is eten altijd een vorm van troost geweest in haar moeilijke jeugd, waarbij ze ook al op jonge leeftijd voor haar broertje moest zorgen. En met een moeder die zelf ook met overgewicht kampt, kreeg ze evenmin het goede voorbeeld. Nu haar thuissituatie stabieler is, vindt ze het tijd voor actie. Samen met haar moeder bezoeken ze dr. Wilson die haar kan helpen met een operatie. Daarvoor zal ze wel eerst haar eetgedrag moeten aanpassen. Amber is gemotiveerder dan ooit, net als de andere kinderen uit deze aangrijpende serie. Kunnen zij dit zware traject volhouden en hun leven een positieve wending geven?

