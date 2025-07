Nieuwe serie 'Jay & Pamela' op TLC

Jay en Pamela zijn een once-in-a-lifetime liefdesverhaal. De twee geliefden lijden allebei aan een uiterst zeldzame aandoening en woonden ooit duizenden kilometers van elkaar vandaan.

Toch wisten ze elkaar te vinden en nu staan ze op het punt te gaan trouwen! Het vrolijke liefdeskoppel kampt met osteogenesis imperfecta (type 3), een erfelijke aandoening waardoor ze erg klein van gestalte zijn en te maken hebben met zeer broze botten. Zo had Jay bij zijn geboorte al gebroken botten, waardoor de dokters hem geen lang leven toedichtten. Toch is Jay inmiddels al 28 en staat hij midden in het leven. Hij werkt als muziekproducent onder de nickname ‘mini producer’. Ook de 30-jarige Pamela leeft tientallen jaren langer dan de artsen dachten en bruist eveneens van de energie. Zij liet haar ouders in Georgia achter om bij Jay te zijn en samen wonen ze nu vier jaar in het huis van zijn ouders. Toch zouden ze graag hun eigen huis willen met meer privacy als ze eenmaal zijn getrouwd.

