Nieuwe serie 'Filthy Fortunes' vanaf zondag op Discovery

Opruimgoeroe Matt Paxton helpt wanhopige hoarders of hun nabestaanden met het 'ontspullen' van hun vaak volgepakte woningen.

Tussen de troep en soms ranzige bende hoopt hij verborgen schatten te vinden in de vorm van vintage voorwerpen of zeldzame items, zoals oude honkbalkaartjes, stripboeken, postzegelverzamelingen of gewoon verstopte munten. De deal: Matt en zijn team halen het huis leeg en de winst wordt gedeeld met de eigenaar volgens een vooraf afgesproken verdeling. Dat kan risicovol zijn, omdat Matt van tevoren niet precies weet wat de waarde is, waardoor de kans bestaat dat hij voor niks alle spullen opruimt.

Maar de ‘moderne schatzoeker’ heeft een neusje voor waarde en kan zo wel een aardige inschatting maken op basis van de achtergrond van de bewoners en de eerste indruk. Zo gokt hij dat een volgepakt huis van drie generaties militairen weleens veel cash geld kan bevatten. En als hij bij een doorgeslagen ‘prepper’ naast de kilo’s voedsel ook een verzameling zeldzame knikkers ziet, weet hij dat hij jackpot heeft.

'Filthy Fortunes', vanaf zondag 30 maart om 20.30 uur op Discovery.