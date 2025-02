Nieuwe serie 'Destinations of the Damned with Zak Bagans' op Discovery

Een oerwoud vol geesten, een Tsjechisch kasteel dat een portaal naar de hel zou zijn en een mijnstadje in Canada waarbij de doden door de vele opgravingen opgeschrikt zouden zijn.

De wereld wemelt van de mysterieuze spookverhalen, de een nog enger dan de ander. Voor paranormaal onderzoeker Zak Bagans reden om deze verhalen eens van dichtbij na te trekken. Hij stuurt zijn team van experts naar al deze locaties om eigenhandig te kijken wat er aan de hand is en waar de duivelse activiteiten vandaan komen.

In de eerste aflevering van de nieuwe serie 'Destinations of the Damned with Zak Bagans' stuurt hij zijn team naar Armero in Columbia waar in 1985 duizenden mensen omkwamen bij een vulkaanuitbarsting. Was het een natuurlijk voorval of waren het de laatste woorden van een vermoorde priester die deze ramp veroorzaakten? En galmt diens wraakzuchtige vloek nog steeds door de jungle?

'Destinations of the Damned with Zak Bagans', vanaf zondag 23 februari om 21.30 uur op Discovery.