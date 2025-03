Nieuwe afleveringen van '90 Day Fiance' op TLC

Het populaire programma '90 Day Fiance' keert terug met een gloednieuw seizoen. De 11,4 miljoen kijkers wereldwijd die vorig jaar keken, kunnen zich opmaken voor drie nieuwe stellen, drie oude bekenden én een kersvers throuple!

Nieuw is Stevi die verliefd raakte op de Iraanse Mahdi aan wie ze online Engelse les gaf. Nadat ze elkaar één week in het echt zagen, besloten ze voor een K1-visum te gaan met het plan te trouwen. De 59-jarige Mark werd op zijn beurt verliefd op het 34-jarige Franse model Mina die in Parijs woont. Ze hebben al een dochter van twee en besluiten nu samen te gaan leven in de VS. Maar daarvoor moet Mina wel tijdelijk haar 9-jarige zoon achterlaten in afwachting van zijn visum. Ondertussen twijfelt Marks eerste dochter aan de ware intenties van Mina.

En dan is er nog Gregory uit New York die tijdens zijn trip aan Oeganda verliefd raakte op Joan. Joan is een directeur van een NGO, terwijl Gregory nog thuis woont bij zijn overbezorgde moeder en geen stabiel inkomen heeft. Is dit een gezonde basis voor een vaste relatie? Nieuw in dit seizoen is ook het throuple Matt, Amani en Any. Matt en Amani lijken het perfecte leven te leiden: twee aantrekkelijke personen die al tien jaar getrouwd zijn met twee dochters en een prachtig huis in San Diego. Toch missen ze iets in hun relatie. Amani is biseksueel, waardoor zij en Matt nu samen onderzoeken of een polyamoreuze relatie zou kunnen werken. Ze werden samen verliefd op de Mexicaanse Any, een single-moeder en exotische danseres. Na een jaar daten, willen ze met Any in de VS gaan wonen, maar om een K1-visum te krijgen zullen Matt en Amani eerst moeten scheiden… Verder kijken we in dit nieuwe seizoen hoe het gaat met eerdere stellen: Shekinah & Sarper, Shawn & Alliyan en Jessica & Juan.

'90 Day Fiance', vanaf vrijdag 7 maart om 20.30 uur op TLC.