Nieuw seizoen van 'Outback Truckers' op Discovery

Werken als vrachtwagenchauffeur in AustraliŽ is een van de zwaarste beroepen die je je kunt bedenken. Niet alleen zijn de afstanden immens, de weersomstandigheden zijn nog extremer.

Van verzengende hitte tot hevige regenval die de wegen in één klap onbegaanbaar maken. Dat is opnieuw goed te zien in het nieuwe seizoen van 'Outback Truckers' waar de chauffeurs weer tegen een flink aantal uitdagingen aanlopen.

Zo probeert Robbey Mackay een compleet huis te verplaatsen van de ene naar een andere plaats. Maar als ze het huis opdelen voor vervoer, breekt er een tropische storm los waardoor de hele operatie in het water dreigt te vallen. De ervaren trucker Steve Grahame kan eindelijk weer de weg op nu zijn wagen een nieuwe motor heeft. Maar het prijskaartje van 1,5 ton was een fikse tegenvaller die nu heel hard terugverdiend moet worden. Sludge heeft nog grotere zorgen door een ernstig motorongeluk dat hem bijna zijn leven kostte. Hij kan amper lopen en heeft serieus trauma aan zijn hersenen. Omdat hij zeker twaalf maanden uit de running is, kruipt zijn vrouw Wendy noodgedwongen achter het stuur – iets wat ze al dertig jaar niet heeft gedaan. Kan deze kersverse outback trucker hun onderneming redden?

'Outback Truckers', vanaf dinsdag 4 februari om 21.30 uur op Discovery.