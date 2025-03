Nieuw seizoen van 'My Mum, Your Dad UK' op TLC

Foto: © TLC 2025

Acht singles van middelbare leeftijd beginnen aan een avontuurlijk datingexperiment, waarbij ze de controle deels uit handen geven aan hun kinderen. In dit nieuwe opwindende seizoen van 'My Mum Your Dad UK' zijn de ouders dit keer wél op de hoogte dat hun kinderen volledig meekijken vanaf videoschermen in het nabijgelegen gebouw.