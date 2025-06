Nieuw seizoen van 'My Big Fat Fabulous Life' op TLC

Na de dood van haar moeder en de schokkende onthulling van haar vader dat hij nog een dochter en kleindochter heeft, probeert Whitney haar leven weer op te pikken in het nieuwe seizoen van 'My Big Fat Fabulous Life'. Met het vooruitzicht dat ze bijna veertig wordt, wil ze nog een keer goed haar 39e verjaardag vieren, maar krijgt daarbij wel een aanvaring met haar danspartner.

En omdat ze niet wil dat ze straks als ‘oude vrijster’ eindigt, besluit ze ook weer actief op datingavontuur te gaan, te beginnen met een bijzondere blind-date. Ondertussen is ze samen met Hunter druk bezig met het plannen van de vakantie naar Zwitserland voor de bucketlist van haar vader die vervolgens besluit om ook zijn nieuwe, hervonden familieleden uit te nodigen. De reis krijgt een angstaanjagende wending als ze midden in de Alpen dreigen te stranden. En dan is er ook nog de schokkende onthulling van een nieuw familiegeheim die Whitney flink van streek brengt.

'My Big Fat Fabulous Life', vanaf woensdag 11 juni om 21.30 uur op TLC.