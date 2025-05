Nieuw seizoen van 'Married To Real Estate' bij HGTV

Foto: © HGTV 2025

Egypt Sherrod en Mike Jackson zijn gek op huizen én op elkaar. Het powerkoppel ziet het als de ultieme uitdaging om hun klanten het allerbeste huis te bieden. Egypt is de scherpe zakenvrouw met oog voor design die in elk opknappertje potentie ziet; Mike de positieve aannemer die de plannen van zijn vrouw met liefde uitvoert en zelf ook meedenkt over de beste oplossingen.

In een nieuw seizoen van 'Married To Real Estate' helpen ze onder meer een jong stel dat hun kleine appartement in New York City wil verruilen voor een groter huis in Atlanta waar ze een gezin kunnen stichten. Egypt vindt twee geweldige huizen van iets boven de miljoen dollar waar nog wel wat aan verbouwd moet worden. Ze schetst voor beide huizen de opties die zij en Mike kunnen realiseren, met voor elk het exacte kostenplaatje. Als het stel de keuze gemaakt heeft, kan de renovatie beginnen die binnen veertien weken klaar moet zijn. Dat wordt hard doorwerken, maar dat kun je aan Egypt en Mike wel overlaten.

'Married To Real Estate', vanaf dinsdag 13 mei om 20.30 uur op HGTV.