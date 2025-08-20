Nieuw seizoen van 'Home Town' op HGTV

Deze titels kan je zien op VTM 2 en VTM GO
woensdag 20 augustus 2025
Foto: © HGTV 2025

In het nieuwe seizoen van 'Home Town' beginnen Ben en Erin Napier met een heel bijzonder project. Hun cliënt, dr. Amanda Cooley, begon vier jaar geleden met een speciale school voor onderontwikkelde kinderen en deed dat vanuit een van de huizen die de Napiers ooit renoveerden.

De school werd echter zo’n succes dat Amanda nu een grotere locatie zoekt. Om de kinderen een thuisgevoel te geven, wil ze per se de school in een woonhuis vestigen. Ben en Erin vinden een perfect huis dat met de juiste aanpassingen een geweldig kindvriendelijk schoolgebouw kan worden. Ook andere families worden weer geholpen in dit leuke inspirerende seizoen. Zo maken Ben en Erin hun eigen home town in Laurel, Mississippi steeds weer wat fraaier. Huis voor huis.


'Home Town', vanaf donderdag 21 augustus om 20.30 uur op HGTV.


Persbericht HGTV
Kijktip van de dag

'Het Huis' - Wesley Sonck (VRT 1)

Eric Goens ontvangt Wesley Sonck. De 46-jarige voetbalanalist en ex-profvoetballer speelt voor het eerst zonder verdediging en vertelt openhartig over zijn turbulente jeugd, de moeilijke relatie met zijn ouders en zijn rijkgevulde voetbalcarrière.

'Het Huis', om 20.50 uur op VRT 1.

