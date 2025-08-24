'Familie' is terug! Dit zie je in de eerste week van het nieuwe seizoen
Batwheels, Mr. Bean en Barney nemen Cartoonito over in september
Op massale vraag van de kijkers: VTM zendt 'Lili en Marleen' ook in het najaar verder uit

Nieuw seizoen van 'Gold Rush: Mine Rescue With Freddy & Juan' op Discovery

zondag 24 augustus 2025
Foto: © Discovery Benelux 2025

Met goudprijzen die twee keer zo hoog liggen als vijf jaar geleden, wordt het steeds aantrekkelijker om zelf naar goud te zoeken. Maar een goudmijn runnen is geen gemakkelijke business.

Veel goudzoekers lopen vast in hun operatie met soms torenhoge investeringen die ze niet kunnen afbetalen. Dan wordt het tijd om de hulp in te roepen van experts Freddy Dodge en Juan Ibarra die samen decennia aan ervaring hebben in het vinden van goud.


In een nieuw seizoen van 'Gold Rush: Mine Rescue With Freddy & Juan' helpen ze wanhopige goudzoekers die failliet dreigen te gaan. Zoals Jamey en Christine die een stuk grond in Arizona bewerken dat ooit van Christines vader is geweest. Maar deze zelfverklaarde ‘chicks with picks’ halen amper goud uit de zeefmachine die ze voor anderhalve ton hebben aangeschaft. Freddy en Juan zien al gauw wat er mis is met de machine en stellen enkele verbeteringen voor. Ook kijken ze naar nieuwe plekken op het terrein waar mogelijk nog meer goud verborgen ligt. De positieve resultaten verrassen zelfs de ervaren goudzoekers! Extra: dit nieuwe seizoen heeft ook twee specials waarin Freddy en Juan de valkuilen vertellen waar de meeste goudzoeker mee worstelen. Ook testen ze hun meest innovatieve oplossingen om te zien of die de tand des tijds hebben doorstaan.

'Gold Rush: Mine Rescue With Freddy & Juan', vanaf maandag 25 augustus om 20.30 uur op Discovery.


TVvisie Extra



Kijktip van de dag

logo vtm logo

Wanneer vijfentwintig jaar na haar vermissing het lijk van de destijds 16-jarige Nathalie Deridder wordt opgegraven bij een landhuis, betekent dat het einde van een jarenlange onzekerheid voor haar nabestaanden. Haar beste vriendin Eva Ruttenberg probeert door middel van hypnotherapie in haar geheugen te graven om uit te zoeken wie schuldig is aan Nathalies dood. Familiegeheimen worden opgerakeld, het heden wordt overschaduwd door het verleden en niets zal nog hetzelfde zijn.

'Het Geheugenspel', film uit 2023 met oa. Anna Drijver en Louis Talpe, om 20.35 uur op VTM.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:20
    F.C. De Kampioenen 4: Viva Boma
    06:00
    Zig & Sharko
  • 20:50
    Landscapers
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 21:00
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 20:35
    Het Geheugenspel
    05:15
    Geen uitzending
  • 20:30
    Inferno
    03:15
    Geen uitzending
  • 20:40
    24
    06:00
    Qmusic
  • 20:35
    Once Upon a Time in the West
    07:00
    Willy
  • 20:35
    Filthy House SOS
    02:10
    The X-Files
  • 20:30
    Gilliams & De Bie
    06:00
    Joe
  • 20:30
    Geubels en de Belgen
    04:50
    Geen uitzending
  • 20:25
    Law & Order: Special Victims Unit
    02:10
    Neighbours: A New Chapter
  • 20:35
    We Are Marshall
    02:20
    Geen uitzending
  • 20:35
    Olivia Attwood: The Price of Perfection
    02:45
    The Sex Clinic
  • 20:30
    Aurora Teagarden Mysteries: Something New
    05:00
    Geen uitzending
  • 21:07
    Z-Weekoverzicht
    04:43
    Herhalingslus
  • 21:08
    Roger
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:40
    Open Vuur
    02:25
    Sarah's Sweet Table
  • 21:00
    DCI Banks
    02:10
    The Good Ship Murder
  • 20:55
    Below Deck Mediterranean
    02:35
    First Dates Australia
  • 20:25
    Het MAX Orkest
    02:00
    NOS Journaal
  • 20:20
    VPRO Zomergasten
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 20:35
    Ik Vertrek voor de liefde
    02:30
    Een huis vol