Nieuw seizoen van 'Gold Rush: Mine Rescue With Freddy & Juan' op Discovery

Met goudprijzen die twee keer zo hoog liggen als vijf jaar geleden, wordt het steeds aantrekkelijker om zelf naar goud te zoeken. Maar een goudmijn runnen is geen gemakkelijke business.

Veel goudzoekers lopen vast in hun operatie met soms torenhoge investeringen die ze niet kunnen afbetalen. Dan wordt het tijd om de hulp in te roepen van experts Freddy Dodge en Juan Ibarra die samen decennia aan ervaring hebben in het vinden van goud.

In een nieuw seizoen van 'Gold Rush: Mine Rescue With Freddy & Juan' helpen ze wanhopige goudzoekers die failliet dreigen te gaan. Zoals Jamey en Christine die een stuk grond in Arizona bewerken dat ooit van Christines vader is geweest. Maar deze zelfverklaarde ‘chicks with picks’ halen amper goud uit de zeefmachine die ze voor anderhalve ton hebben aangeschaft. Freddy en Juan zien al gauw wat er mis is met de machine en stellen enkele verbeteringen voor. Ook kijken ze naar nieuwe plekken op het terrein waar mogelijk nog meer goud verborgen ligt. De positieve resultaten verrassen zelfs de ervaren goudzoekers! Extra: dit nieuwe seizoen heeft ook twee specials waarin Freddy en Juan de valkuilen vertellen waar de meeste goudzoeker mee worstelen. Ook testen ze hun meest innovatieve oplossingen om te zien of die de tand des tijds hebben doorstaan.

'Gold Rush: Mine Rescue With Freddy & Juan', vanaf maandag 25 augustus om 20.30 uur op Discovery.