Nieuw seizoen van 'Ghost Adventures' op Discovery

Spoken bestaan niet? Kijk dan maar eens naar het nieuwe seizoen van 'Ghost Adventures'! Daarin gaan Zak, Aaron, Billy en Jay weer op bezoek bij gebouwen waar griezelige geesten lijken rond te waren die al jaren iedereen de stuipen op het lijf jagen.

Zoals in het oude casino annex hotel in Arizona dat een sinistere geschiedenis heeft. Samen met een voormalige manager, die er meer dan veertig jaar gewerkt heeft, betreden ze het pand en voelen ze al meteen dat er een duistere energie hangt. Deze plek is al eerder onderzocht door een paranormale onderzoeker die het er niet zonder schrammen van afbracht. Is deze plek inderdaad een portaal naar de onderwereld, zoals wordt gedacht? Met gevaar voor eigen leven gaan de spokenjagers op onderzoek uit. Je moet maar durven.

'Ghost Adventures', vanaf zondag 2 maart om 22.30 uur bij Discovery.