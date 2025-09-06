Nieuw seizoen van 'Expedition X' op Discovery

In een nieuw seizoen van 'Expedition X' gaan Josh Gates en zijn team weer op zoek naar de meest mysterieuze en onverklaarbare zaken. Zoals die van Mackinac Island, een toeristische hotspot in Michigan waar het al honderden jaren schijnt te spoken en waar de griezeligste en meest bizarre verhalen vandaan komen.

Gates stuurt Phil Torres en Jessica Chobot ernaartoe om op onderzoek uit te gaan. Dat doen ze in het laagseizoen als de meeste hotels leeg staan. Zo kunnen ze ongestoord op zoek naar de vloek van dit eiland dat een duistere geschiedenis kent. Zo bleek de kustlijn lange tijd gebruikt als begraafplaats van de Native Americans die in het gebied woonden, totdat ze verjaagd werden door de kolonisten. Zijn dit hun geesten die er rondwaren of zijn het de slachtoffers van de vele oorlogen die er daarna woedden? Phil en Jessica krijgen speciale hulp van de Ghost Brothers, een groep spookjagers uit Atlanta. Kunnen ze hun kennis bundelen en eindelijk dit eeuwenoude spookmysterie verklaren?

'Expedition X', vanaf zondag 7 september om 21.30 uur op Discovery.