Kijkcijfers: woensdag 3 september 2025
Hanne verdwijnt uit 'Familie'
'Komen Eten' voor één keer met de ongezouten commentaar van tante Carine

Nieuw seizoen van 'Expedition X' op Discovery

zaterdag 6 september 2025
Foto: © Discovery Benelux 2025

In een nieuw seizoen van 'Expedition X' gaan Josh Gates en zijn team weer op zoek naar de meest mysterieuze en onverklaarbare zaken. Zoals die van Mackinac Island, een toeristische hotspot in Michigan waar het al honderden jaren schijnt te spoken en waar de griezeligste en meest bizarre verhalen vandaan komen.

Gates stuurt Phil Torres en Jessica Chobot ernaartoe om op onderzoek uit te gaan. Dat doen ze in het laagseizoen als de meeste hotels leeg staan. Zo kunnen ze ongestoord op zoek naar de vloek van dit eiland dat een duistere geschiedenis kent. Zo bleek de kustlijn lange tijd gebruikt als begraafplaats van de Native Americans die in het gebied woonden, totdat ze verjaagd werden door de kolonisten. Zijn dit hun geesten die er rondwaren of zijn het de slachtoffers van de vele oorlogen die er daarna woedden? Phil en Jessica krijgen speciale hulp van de Ghost Brothers, een groep spookjagers uit Atlanta. Kunnen ze hun kennis bundelen en eindelijk dit eeuwenoude spookmysterie verklaren?


'Expedition X', vanaf zondag 7 september om 21.30 uur op Discovery.


K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
Persbericht Discovery
https://discoverychannel.be/
Meer artikels over Discovery Networks Benelux
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT 1 logo

Op zijn achttiende verjaardag erft Benjamin Kurrel de nalatenschap van zijn vermiste vader: een doos vol oude voorwerpen, waaronder een zeer zeldzaam boek. Wanneer hij het antieke boek aan Slien schenkt, het meisje op wie hij stiekem verliefd is, zet hij onbewust een kettingreactie in beweging. Een oude man die zich voorstelt als Zeppos toont grote interesse in het boek, dat ooit aan cartograaf Mercator toebehoorde. Met behulp van de geheime boodschappen in het boek ontsluiert het drietal steeds meer van het mysterie, maar een ongenadige tegenstander probeert hen te stoppen. Hun gevaarlijke zoektocht brengt hen niet alleen dichter bij het geheim van Mercator, maar confronteert Benjamin ook met zijn afkomst.

'Zeppos - Het Mercatorspoor', film uit 2022 met oa. Carry Goossens, om 20.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 14:20
    Sporza: Ronde van Spanje 2025
    06:00
    In bed met Olly
  • 17:30
    The Defiant Ones
    08:00
    Zomerbeelden
  • 17:25
    Helden
    04:50
    Geen uitzending
  • 16:55
    Sing Again
    05:10
    Geen uitzending
  • 17:05
    Verslaafd!
    03:00
    Geen uitzending
  • 16:35
    La Brea
    09:00
    Geen uitzending
  • 17:15
    Sheriffs: El Dorado County
    07:00
    Willy
  • 17:15
    Suits
    09:40
    Geen uitzending
  • 17:20
    Matlock
    06:00
    Joe
  • 17:30
    Huizenjagers
    04:50
    Geen uitzending
  • 16:45
    NCIS
    02:50
    Geen uitzending
  • 17:25
    The Fresh Prince of Bel-Air
    02:30
    SurrealEstate
  • 17:05
    Het Blok Nederland
    02:15
    Love Island
  • 16:45
    World's Most Evil Killers
  • 17:06
    Z-Weekoverzicht
    04:00
    Herhalingslus
  • 17:14
    Tooldokter
    05:55
    Sixties To Six
  • 17:10
    De Garde van Gert
    03:30
    Chris Cooks Cymru
  • 17:00
    Father Brown
    02:00
    Midsomer Murders
  • 17:15
    The Real Housewives of Beverly Hills
    02:35
    The Resident
  • 13:10
    NOS Sport: La Vuelta 2025
    02:00
    NOS Journaal
  • 17:30
    De Verandering
    02:15
    Dit is de Week
  • 17:30
    Summer Break
    02:30
    Groeten vanaf de camping