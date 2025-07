Nieuw seizoen van 'Down Home Fab' op HGTV

Chelsea en Cole DeBoer staan voor een nieuw en uitdagend seizoen van 'Down Home Fab'. Naast het renoveren van woningen en het opvoeden van hun vier kinderen, staan ze ook voor de opening van hun eigen designwinkel in hun woonplaats Sioux Falls, South Dakota.

Een spannende stap waar ze de afgelopen periode veel tijd in hebben gestoken en die ook een flinke verandering zal betekenen, aangezien ze nu ineens te maken krijgen met personeel. Maar het renovatieduo houdt van uitdagingen en is van mening dat ze met deze winkel nog meer mensen blij kunnen maken. Voor het zover is, krijgen ze een belletje van een alleenstaande moeder die een jaar geleden een huis kocht dat ze aanvankelijk zelf aan het renoveren was.

Vanwege haar drukke bestaan en gezondheidsklachten loopt ze nu vast, waardoor ze de hulp inroept van de DeBoers. Die weten wel raad met dit charmante huis, al zien ze wel meteen een groot funderingsprobleem bij de aanbouw. En dan krijgen ze ondertussen ook nog zelf te maken met een kleine tegenslag in hun winkel vlak voor de grote opening. Komt alles nog op tijd af?

'Down Home Fab', vanaf woensdag 23 juli om 21.30 uur op HGTV.