Nieuw seizoen van 'Celebrity IOU' op HGTV

Acteur en presentator Joel McHale heeft de afgelopen twintig jaar veel te danken gehad aan zijn huishoudster Blanca die onder meer voor zijn kinderen zorgde. Nu zij met pensioen is, wil hij graag wat extra's terugdoen voor haar toegewijde inzet.

Samen met Jonathan en Drew Scott geeft hij haar slaap- en badkamer een luxueuze upgrade, terwijl zij op reis is naar haar moederland El Salvador. Joel helpt zelf ook mee, al kan hij het niet laten om geintjes te blijven maken tussen het serieuze werk door, wat wel weer voor veel hilariteit zorgt. Deze aflevering is de eerste van het nieuwe seizoen van 'Celebrity IOU' waarin beroemdheden iets teruggeven aan iemand die belangrijk is in hun leven. Andere celebs die voorbijkomen dit seizoen zijn Shaun White, Josh Gad, Mario Lopez en Jane Seymour.

'Celebrity IOU', vanaf woensdag 3 september om 21.30 uur op HGTV.