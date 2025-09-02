Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Q-dj’s Maarten & Dorothee mogen 100.000 euro weggeven als… ze blind 'Het Contract' tekenen
Arnout Hauben in gesprek met historische figuren in nieuw seizoen van 'Interview met de Geschiedenis'

Nieuw seizoen van 'Celebrity IOU' op HGTV

dinsdag 2 september 2025
Foto: © HGTV 2025

Acteur en presentator Joel McHale heeft de afgelopen twintig jaar veel te danken gehad aan zijn huishoudster Blanca die onder meer voor zijn kinderen zorgde. Nu zij met pensioen is, wil hij graag wat extra's terugdoen voor haar toegewijde inzet.

Samen met Jonathan en Drew Scott geeft hij haar slaap- en badkamer een luxueuze upgrade, terwijl zij op reis is naar haar moederland El Salvador. Joel helpt zelf ook mee, al kan hij het niet laten om geintjes te blijven maken tussen het serieuze werk door, wat wel weer voor veel hilariteit zorgt. Deze aflevering is de eerste van het nieuwe seizoen van 'Celebrity IOU' waarin beroemdheden iets teruggeven aan iemand die belangrijk is in hun leven. Andere celebs die voorbijkomen dit seizoen zijn Shaun White, Josh Gad, Mario Lopez en Jane Seymour.


'Celebrity IOU', vanaf woensdag 3 september om 21.30 uur op HGTV.


Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht HGTV
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Over Geld Gesproken' (VTM)

Frances Lefebure en notaris Carol Bohyn helpen gezinnen die hun financiële zaken niet goed geregeld hebben. Na veertien jaar relatie vraagt Saskia zich af of ze in hun huis zal mogen blijven wonen als haar vriend Pedro ooit overlijdt. Haar vriend denkt van wel, maar Frances toont hoe het écht zit.

'Over Geld Gesproken', om 20.40 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: WinWin
    06:00
    In bed met Olly
  • 09:00
    Zomerbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 09:10
    Timbalo
    05:55
    Geen uitzending
  • 09:05
    LEGO Friends: The Next Chapter
    05:00
    Geen uitzending
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:20
    Achter gesloten deuren
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 07:00
    Willy
    10:00
    Geen uitzending
  • 03:15
    Geen uitzending
    02:35
    The X-Files
  • 06:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Team Ochtend
  • 09:05
    How to Get Away With Murder
    02:10
    Wordt aangekondigd
  • 08:45
    The Fresh Prince of Bel-Air
    02:40
    Geen uitzending
  • 08:55
    Property Brothers
    02:35
    Virgin Island
  • 08:45
    Snapped
    05:00
    Geen uitzending
  • 04:21
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 09:14
    Tooldokter
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:50
    Sarah's Sweet Table
  • 08:05
    The Great British Bake Off
    02:30
    The Suspicions of Mr Whicher
  • 08:45
    Below Deck Down Under
    02:35
    The Real Housewives of Beverly Hills
  • 09:10
    Goedemorgen Nederland
    02:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 09:00
    NOS Journaal met gebarentaal
    07:14
    Tijd voor Max
  • 09:10
    Zin in Zappelin
    02:10
    Gezond of gelul?