Nieuw seizoen van 'Celebrity IOU' nieuw op HGTV

In een nieuw seizoen van 'Celebrity IOU' bedanken enkele beroemdheden weer iemand die een onvergetelijke impact op hun leven heeft gehad.

Dat doen ze door hen te verrassen met een bijzondere woningrenovatie, waarbij de beroemdheden worden geholpen door niemand minder dan designexperts Jonathan en Drew Scott. Zo wil Friends-actrice Courteney Cox haar goede vriendin Marisa bedanken voor de bijzondere band die ze hebben. Marisa past onder meer op de honden van Courteney op en heeft zelf ook een grote schare viervoeters in huis. Plus een peuter en baby op komst. Marisa’s huis is daar niet erg praktisch voor ingericht, vandaar dat Courteney de hulp van Jonathan en Drew inroept om keuken en woonkamer leefbaar voor iedereen te maken. Andere beroemdheden die voorbijkomen in dit leuke en ontroerende seizoen zijn onder meer Andy Garcia, Rob Lowe, Sarah Silverman, Kyle MacLachlan en Goldie Hawn.

'Celebrity IOU', vanaf woensdag 21 mei om 21.30 uur op TLC.