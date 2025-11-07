Nieuw seizoen van 'Building Roots' op HGTV

Ontwerpers Ben en Cristi Dozier houden ervan om het onmogelijke mogelijk te maken. In een nieuw seizoen van 'Building Roots' bouwen ze doodgewone woningen om tot unieke ruimtes waarin de stijl en smaak van de bewoners op een speciale manier terugkomen.

Cristi zegt daarom altijd goed op de woorden te letten die hun klanten gebruiken tijdens hun gesprekken, zodat ze hun gedachtes om kan zetten in sfeervolle en persoonlijke ruimtes. Het is precies de reden dat gepensioneerd marinier Gabriel Valdez en zijn vrouw Nichole kozen voor dit designduo om meer ruimte te creëren voor het ontvangen van familie en vrienden op hun ranche in Colorado. Hun huis is daarvoor te klein, maar de enorme werkschuur biedt potentie.

Ben en Cristi weten van dit saaie betonnen gebouwen een geweldige hangout te maken met een gigantische openhaard in het midden. Extra bijzonder is dat de items die Gabriel en Nichole meenamen van hun militaire missies door Cristi en Ben worden verwerkt in het ontwerp. Het maakt het geheel even prachtig als persoonlijk.

'Building Roots', vanaf zaterdag 8 november om 20.30 uur op HGTV.