Nieuw seizoen van 'Aussie Gold Hunters' op Discovery

Het nieuwe seizoen van 'Aussie Gold Hunters' begint met de uitvaart van goudzoeker Neville Perry die helaas is overleden.

Van diens zoon krijgt vriend en collega Brent Shannon het dagboek overhandigd waarin Neville al zijn kennis over de beste goudgronden heeft verzameld, onder meer een plek waar mogelijk een goudschat verborgen ligt die ooit door goudrovers is verstopt. Brent en Ethan nemen een kijkje in de hoop op een gouden erfenis van hun overleden makker.

Ondertussen hervatten Jacqui en Andrew hun zoektocht langs de Palmer River. Door hevige regenval is de rivier zo diep geworden dat ze er met de auto niet doorheen kunnen. Met kajakken moeten ze hun zoektocht voortzetten in de hoop hun seizoenstarget van 1,8 kilogram te halen.

Paul Mackie pakt het dit seizoen anders aan. Sinds hij de Gold Devils heeft verlaten, focust hij vooral op ‘fun and family’. Hij zet zijn business nu voort met zijn vrouw Samantha en dochter Eboni, op een relaxtere manier. Hij wil namelijk graag dichtbij zijn familie zijn en vooral weer plezier hebben in het zoeken naar goud. En dan helpt het uiteraard als de eerste goudklompjes gevonden worden.

'Aussie Gold Hunters', vanaf vrijdag 18 juli om 20.30 uur op Discovery.