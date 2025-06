Nieuw seizoen van '90 Day: Hunt For Love' bij TLC

Foto: © TLC 2025

Acht singles uit de eerdere series van '90 Days' zijn klaar voor het vinden van een nieuwe liefde in de spannende spin-off '90 Day: Hunt For Love'. En ditmaal doen ze dat in extra uitnodigende setting: een retreat in Tulum, Mexico.