Nieuw seizoen van '90 Day Fiance UK' op TLC

De liefde van je leven blijkt soms verder te wonen dan je denkt. Daar weten de zeven Britten uit 90 Day Fiance UK over mee te praten, want zij vonden hun geliefde helemaal aan de andere kant van de wereld.

Zoals de 34-jarige Charlotte die stapelverliefd werd op Johan die ze leerde kennen tijdens een vakantie op de Dominicaanse Republiek. Niet alleen de afstand is een issue, ook hun leeftijdsverschil is aanzienlijk, aangezien Johan pas 21 is. Toch is Charlotte vastberaden om met haar jonge ‘toyboy’ te gaan trouwen, hoewel vrienden en familie zich afvragen of Johan haar niet slechts gebruikt voor het krijgen van een Brits visum. Die zorgen zijn er ook bij John en zijn Thaise vriend Spirit. Spirit maakt er immers geen geheim van dat hij als fotograaf graag zijn carrière wil voortzetten in Groot-Brittannië. Is dat misschien de reden dat hij met John omgaat of is er ook echte liefde in het spel?

En hoe zit het tussen Jaime en zijn Filipijnse vriendin Kathleen die hij regelmatig geld zegt te sturen. Zijn moeder en goede vriend vragen zich dan ook af of Kathleen geen misbruik maakt van Jaime, aangezien hij al twee keer eerder is opgelicht door een buitenlandse vriendin. Maar dit keer is alles anders, meent Jamie. Andere koppels uit dit nieuwe seizoen zijn: Nicole & Taher (Egypte), Sam & Ali (Turkije), Louise & Jose (Colombia), Tony & Nui (Thailand).

'90 Day Fiance UK', vanaf dinsdag 18 november om 20.30 uur op TLC.