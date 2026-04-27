Nieuw seizoen van '90 Day Diaries' op TLC

Hoe gaat het met de populaire deelnemers van de '90 Day'-programma's? In een nieuw seizoen van '90 Day Diaries' volgen we ze weer van dichtbij, omdat ze zelf hun dagelijkse leven filmen.

Zo zien we hoe Robert en Anny zich voorbereiden op de komst van een nieuwe kleine, iets wat voor het stel een spannende en emotionele bevalling zal worden. Eerder verloren ze immers hun zoontje Adriel toen hij zeven maanden oud was. Jovi en Yara zijn neergestreken in Miami, omdat Yara het niet naar haar zin had in New Orleans. De Oekraïense is bezig met het halen van haar inburgeringsexamen, zodat zich eindelijk Amerikaans staatsburger mag noemen. Jovi twijfelt of ze wel genoeg weet, maar Yara zegt dat zich goed heeft voorbereid.

Colt is ondertussen zielsgelukkig met Courtney die hij onlangs leerde kennen. Omdat Colt zijn been gebroken heeft, trekken ze bij Courtneys ouders in, zodat hij volledig verzorgd kan worden. Ondanks de innige liefde tussen de twee blijft Courtney onzeker of Colt haar ook leuk vindt als hij haar hulp niet meer nodig heeft. Colt houdt vol dat zijn liefde oprecht is, maar zijn reputatie als ontrouwe partner werkt niet in zijn voordeel. Loopt hij inderdaad de deur uit als zijn been hersteld is?

'90 Day Diaries', vanaf dinsdag 28 april om 21.30 uur op TLC.