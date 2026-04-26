Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!
Maandag 27 april 2026 – aflevering 4586
Na zijn diagnose is Leo geschokt en verlangt hij naar Elias. Olivia ontdekt dat Adam niet naar haar verlangt en met Sandy wil vluchten. Kilian kiest voor Larissa, met wie hij een kind verwacht, terwijl Fanny met Marlon naar Californië vertrekt.
Dinsdag 28 april 2026 – aflevering 4587
Eriks nieuwe podcast met Yvonne krijgt betere reacties en zelfs een sponsor. Adam wil Sandy helpen met geld van een golftoernooi, maar zij is plots verdwenen. Leo en Elias beseffen dat hun wegen definitief scheiden.
Woensdag 29 april 2026 – aflevering 4588
Op het afscheidsfeest van Fanny en Marlon doet Kilian een ontdekking waardoor hij opnieuw twijfelt aan zijn relatie met Larissa. Lale merkt dat ze nog niet klaar is voor Fritz. Adam is opgelucht dat Sandy's nachtmerrie voorbij is en is Olivia dankbaar.
Donderdag 30 april 2026 – aflevering 4589
Kilian ontdekt Larissa's manipulatie en wil Fanny de waarheid vertellen. Lale moet Frits teleurstellen, terwijl Christoph nieuws voor haar heeft. Olivia en Elias zijn geschokt wanneer ze horen dat er een aanklacht tegen hen werd ingediend.
Vrijdag 1 mei 2026 – aflevering 4590
Terwijl Larissa de hulpdiensten belt, ontdekt Fanny op weg naar de luchthaven dat Kilian bij een ongeluk betrokken is. Olivia raakt overstuur tijdens de hypnose om haar herinneringen terug te halen. Lale beseft eindelijk dat ze van Fritz houdt.
'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kijktip van de dag
In San Francisco wordt een vrouw door een sluipschutter doodgeschoten. Inspecteur Harry Callahan, bijgenaamd Dirty Harry, krijgt het onderzoek toegewezen. De moordenaar, een zekere Scorpio, eist ondertussen 100.000 dollar van het stadsbestuur, anders zal hij iedere dag iemand neerschieten. Kort na de eerste geldeis, laat Scorpio een tweede bedreiging achter bij de politie: hij heeft een veertienjarig meisje gegijzeld. Als hij geen tweehonderdduizend dollar krijgt, zal hij haar levend begraven.
'Dirty Harry', film uit 1971 met oa. Clint Eastwood, om 22.30 uur op VTM 4.